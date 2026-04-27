BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.04.2026 12:05:00
Warren Buffett vs. Bill Ackman: One Piled Into Amazon While the Other Sold
Following the lead of billionaires could be a great idea when investing. After all, they've proven their knowledge of companies and the stock market over time -- and have used this to deliver real results to those who have invested in their funds.Two fantastic examples are Warren Buffett, chairman and former chief executive officer of Berkshire Hathaway, and Bill Ackman, chief of Pershing Square Capital Management. Buffett is known for value investing, aiming to get in on quality companies for less than they're actually worth and holding on for the long term. Ackman also appreciates value, but he's widely known as an activist investor who isn't afraid to make a daring move.Buffett's investment style helped Berkshire Hathaway deliver market-beating returns over 60 years; Ackman also has surpassed the S&P 500, with a 17% annualized average return over the past decade, compared to 14% for the benchmark. All of this suggests that it's wise to watch the moves of both of these expert investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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