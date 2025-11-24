KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.11.2025 12:54:00
Warum KI eine Blase ist - und was das mit digitaler Souveränität zu tun hat
Der KI-Hype beruht auf einer Infrastruktur, die nur wenige Konzerne kontrollieren. Frederike Kaltheuner erklärt im Podcast die Gefahren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
