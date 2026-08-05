Watts Water Technologies Aktie
WKN: 876388 / ISIN: US9427491025
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05.08.2026 23:42:28
Watts Water Technologies Reveals Increase In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Watts Water Technologies (WTS) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $118.3 million, or $3.53 per share. This compares with $100.9 million, or $3.01 per share, last year.
Excluding items, Watts Water Technologies reported adjusted earnings of $122.8 million or $3.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.6% to $763.2 million from $643.7 million last year.
Watts Water Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $118.3 Mln. vs. $100.9 Mln. last year. -EPS: $3.53 vs. $3.01 last year. -Revenue: $763.2 Mln vs. $643.7 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 14 % To 17 %
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