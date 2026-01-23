Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
|
23.01.2026 13:35:24
Webster Financial Corp. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Webster Financial Corp. (WBS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $248.70 million, or $1.55 per share. This compares with $171.76 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Webster Financial Corp. reported adjusted earnings of $254.7 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $1.01 billion from $995.08 million last year.
Webster Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $248.70 Mln. vs. $171.76 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $995.08 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Webster Financial Corp.
|
22.01.26
|Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Webster Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)