Webster Financial Corp. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Webster Financial Corp. (WBS) announced a profit for second quarter of $249.442 million

The company's earnings totaled $249.442 million, or $1.56 per share. This compares with $251.695 million, or $1.52 per share, last year.

Excluding items, Webster Financial Corp. reported adjusted earnings of $255.890 million or $1.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.4% to $739.991 million from $715.839 million last year.

Webster Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $249.442 Mln. vs. $251.695 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.52 last year. -Revenue: $739.991 Mln vs. $715.839 Mln last year.