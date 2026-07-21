Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
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21.07.2026 22:24:03
Webster Financial Corp. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Webster Financial Corp. (WBS) announced a profit for second quarter of $249.442 million
The company's earnings totaled $249.442 million, or $1.56 per share. This compares with $251.695 million, or $1.52 per share, last year.
Excluding items, Webster Financial Corp. reported adjusted earnings of $255.890 million or $1.60 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.4% to $739.991 million from $715.839 million last year.
Webster Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $249.442 Mln. vs. $251.695 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.52 last year. -Revenue: $739.991 Mln vs. $715.839 Mln last year.
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