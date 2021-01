Wells Fargo: Das sind 2021 die Gewinner-Titel in der Chip-Industrie

Die Halbleiterindustrie ist für vieles unerlässlich, das wir in unserer heutigen Welt als selbstverständlich ansehen, so zum Beispiel Internet, Computer und Speichertechnologien. Aufgrund der Cloud-Nachfrage, neuen Spielekonsolen, 5G und vielen anderen Dingen dürfte die Branche also auch in diesem Jahr für Anleger interessant bleiben.

• Analyst traut Halbleiterunternehmen 2021 Wachstum zwischen zehn und zwölf Prozent zu• Für einige Chiphersteller optimistischer: mögliche Gewinner mit Wachstum von 30 bis 40 Prozent• Vor allem Speicherchips und 5G-fähige Chips als Treiber für die Branche

Wells Fargo-Analyst Aaaron Rakers wagte bereits Ende des vergangenen Jahres einen Blick auf die Chip-Industrie 2021 und hob dabei einige Unternehmen als mögliche Gewinner im neuen Jahr hervor.

Zu den Faktoren, die die Nachfrage nach Chips in diesem Jahr antreiben dürften, zählt Rakers laut Yahoo Finance die Cloud-Nachfrage, neue Spielekonsolen und einen Marktentschluss für die Zukunft des PC-Segments. Dabei dürften vor allem Speicherchips und 5G-fähige Chips zu Treibern der Branche werden. Rakers traut Halbleiterunternehmen im branchenweiten Durchschnitt 2021 ein Wachstum zwischen zehn und zwölf Prozent zu - während einige Chiphersteller dabei deutlich hervorstechen und ein höheres Wachstum von 30 bis 40 Prozent verzeichnen dürften.

Micron Technology

Einer der führenden Chiphersteller ist Micron Technology. Die Micron-Aktie konnte im vergangenen Jahr um knapp 40 Prozent zulegen, was auf eine Produktlinie zurückzuführen sei, die sich auf Computerdatenspeicher, DRAM und Flash-Speicher konzentriert, so Yahoo Finance.

Im Geschäftsjahr 2020, das bei Micron bis Ende September lief, ging der Umsatz des Unternehmens wegen der Corona-Pandemie von 23,4 Milliarden im Vorjahr um 8,4 Prozent auf rund 21,4 Milliarden US-Dollar zurück. Im ersten Quartal 2021 konnte Micron dann sein zuvor angehobenes Umsatzziel von 5,7 bis 5,75 Milliarden US-Dollar knapp übertreffen: Microns Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um rund zwölf Prozent auf 5,77 Milliarden US-Dollar. Anfang November vergangenen Jahres gab Micron außerdem die Veröffentlichung des weltweit ersten 176-lagigen 3D-NAND-Chips bekannt, der "einen Durchbruch bei der Leistung und Dichte von Flash-Speichern" biete, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "Das 176-Lagen-NAND von Micron setzt neue Maßstäbe für die Branche. Die Anzahl der Lagen ist fast 40% höher als die unseres nächsten Konkurrenten", wird Scott DeBoer, Executive Vice President für Technologie und Produkte bei Micron, zitiert.

Wie Yahoo Finance berichtet, weist Rakers darauf hin, dass "der Speicher und insbesondere die DRAM-Industrie immer positiver bewertet werden. DRAM macht ungefähr zwei Drittel des Umsatzes von Micron und über 80 Prozent des Gewinns des Unternehmens aus." Daher nennt der Wells Fargo-Analyst Micron als seine Top-Halbleiter-Idee für 2021 und versah die Micron-Aktie mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 100 US-Dollar. Das bedeutet ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent bei einem aktuellen Kurs von 79,46 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. Januar 2021).

Advanced Micro Devices

AMD sei laut Yahoo Finance zwar ein riesiges Unternehmen, knacke aber nicht einmal die Top 5 der weltweit größten Chiphersteller. Trotzdem habe das Unternehmen eine solide Position in der Branche und mache mit seinen x86-Prozessoren dem Marktführer Intel Konkurrenz. Die AMD-Aktie legte im vergangenen Jahr um knapp 100 Prozent auf 91,71 US-Dollar zu.

Im dritten Quartal 2020 konnte AMD seinen Umsatz um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,8 Milliarden US-Dollar steigern. Das Betriebsergebnis belief sich auf 449 Millionen US-Dollar gegenüber 186 Millionen US-Dollar im Vorjahr und der Nettogewinn betrug 390 Millionen US-Dollar gegenüber 120 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das EPS lag bei 0,32 US-Dollar gegenüber 0,11 US-Dollar im Vorjahr. "Unser Geschäft hat sich im dritten Quartal beschleunigt, da die starke Nachfrage nach unseren Produkten für PCs, Spiele und Rechenzentren zu einem Rekordumsatz im Quartal geführt hat", wird Dr. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, in einer Pressemitteilung zu den Q3-Zahlen 2020 wiedergegeben. "Wir haben unser viertes Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet, was unsere bedeutende Kundendynamik unterstreicht. Wir sind gut positioniert, um weiterhin erstklassiges Wachstum zu erzielen, da wir unser führendes Produktportfolio mit der Einführung unserer Ryzen-, Radeon- und EPYC-Prozessoren der nächsten Generation weiter ausbauen." Zudem hat AMD Ende des vergangenen Jahres ein neues Produkt, den Instinct MI100 Accelerator, auf den Markt gebracht, den das Unternehmen in einer Pressemitteilung als weltweit schnellsten HPC-GPU-Beschleuniger für wissenschaftliche Workloads und als ersten, der die Leistungsbarriere von zehn Teraflops übertrifft, bezeichnet.

Wells Fargo-Analyst Rakers schrieb zu dem Halbleiterhersteller: "Wir sehen die Wettbewerbsposition von AMD für anhaltende schrittweise Kurszuwächse bei PCs weiterhin positiv… Wir glauben auch, dass AMDs vertiefende GPU-Strategie für Rechenzentren mit neuen Instinct MI100-GPUs und die Veröffentlichung der RoCM 4.0-Softwareplattform im Laufe des Jahres 2021 möglich werden könnten. Die Ausführung der Roadmap von AMD würde ein weiterer Schwerpunkt bleiben - 7 nm + Ryzen 4000-Serie, neue RDNA Radeon Instinct-Rechenzentrums-GPUs (MI100 / MI120) und die 3. Generation 7 nm + EPYC Milan-CPUs…". Rakers empfiehlt die AMD-Aktie zum Kauf, sein Kursziel beläuft sich auf 120 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent verglichen mit dem aktuellen Kurs von 95,36 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. Januar 2021) bedeutet.

Western Digital

Ebenfalls auf der Wells Fargo-Liste steht Western Digital, ein Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speichersystemen. 2020 war für für das Unternehmen nicht einfach und so gab die Western Digital-Aktie - nach Gewinnen im November und Dezember aufgrund starker Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 - im vergangenen Jahr dennoch um fast 13 Prozent nach.

In seinem Bericht zum ersten Quartal 2021 wies Western Digital einen Umsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar aus, was einem Rückgang von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EPS belief sich auf minus 0,2 US-Dollar - eine deutliche Verbesserung gegenüber minus 0,93 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang sei größtenteils auf die Unsicherheit zurückzuführen, die mit dem Rückgang der Weltwirtschaft und dem geopolitischen Gegenwind verbunden seien und zu Verschiebungen der Kaufmuster der Kunden geführt haben, die sich auf Data Center Devices & Solutions und Client Solutions auswirkten, erklärte Western Digital in seiner Pressemitteilung. Bei Client Devices haben die branchenführenden Client-SSD-Lösungen von Western Digital für Notebooks und Desktops von der Beschleunigung der Arbeit von zu Hause und vom Remote-Lernen profitiert. Gaming habe ein deutliches Wachstum verzeichnet, als die kommenden Spielekonsolen von festplattenbasierten Speicherlösungen auf Flash umstellten und so ein umfassenderes Spielerlebnis in Echtzeit ermöglichten. Des Weiteren habe sich der Umsatz mit Mobilgeräten mehr als verdoppelt, was auf die jüngsten Markteinführungen von 5G-Telefonen und eine Erweiterung der Endkunden in China zurückzuführen sei.

Aaaron Rakers glaubt, dass die Western Digital-Aktie, trotz der Probleme des Unternehmens im vergangenen Jahr, ihr Risiko wert ist: "Western Digital war unser härtester konstruktiver Aufruf im Jahr 2020, und obwohl wir glauben, dass es weiterhin schwierig ist, einen Tiefpunkt in NAND Flash (Mitte / 2H2021?) zu erreichen und die Ausführung von WD in Unternehmens-SSDs unruhig bleiben wird, lässt unsere SOTP-Analyse uns weiterhin glauben, dass die Aktien ein überzeugendes Risiko-Chancen-Verhältnis darstellen. Wir glauben weiterhin, dass es Western Digital zu einer EPS-Geschichte von ungefähr 7 US-Dollar pro Aktie und mehr in der Mitte des Zyklus schaffen kann. Wir sind jedoch weiterhin der Ansicht, dass ein wesentlicher Treiber für diesen fundamentalen Aufwärtstrend nicht nur eine Erholung des NAND-Flash-Geschäfts sein wird, verbunden mit der Fähigkeit von WD, eine verbesserte Ausführung in Unternehmens-SSDs zu sehen, sondern auch eine fortgesetzte Ansicht, dass die Bruttomarge von WD auf ein nachhaltiges Niveau von mehr als 30 Prozent zurückkehren kann", zitiert Yahoo Finance den Wells Fargo-Analysten. Daher versieht Rakers auch Western Digital mit einer Kaufempfehlung und ruft ein Kursziel von 65 US-Dollar aus - das Papier dürfte nach Meinung des Experten verglichen mit dem aktuellen Kurs von 49,90 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 12. Januar 2021) somit noch um rund 30 Prozent zulegen können.

Redaktion finanzen.at