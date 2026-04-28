Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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28.04.2026 19:25:51
What Is Going On With Applied Materials Stock On Tuesday?
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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06:21
|Erste Schätzungen: Applied Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|3 890,00
|-1,77%
|Applied Materials Inc.
|324,30
|-0,25%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,66
|0,00%
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Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.