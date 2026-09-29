People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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29.09.2026 19:09:46
What is the triple lock and why are people talking about it?
The triple lock guarantees that the state pension is not overtaken by inflation or wage increases.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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