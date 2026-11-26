BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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26.11.2026 12:27:22
What is the US permitting bill splitting Democrats and would it actually help the climate?
A sweeping bill to speed up energy projects has rare bipartisan support. Supporters say it would unlock clean energy and lower bills, but critics say it's a gift to fossil fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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