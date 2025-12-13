Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
13.12.2025 10:15:00
What Lyft Needs to Prove in 2026
Lyft (NASDAQ: LYFT) enters 2026 in a stronger position than it has seen in years.After a long period defined by market-share pressure, cash burn, and questions about long-term viability, the company finally delivered consistent profitability, expanded internationally through the Freenow acquisition, and tightened its operations.But 2026 won't be about declaring victory; it will be about validating the progress Lyft made in 2025. Here are the key things the company needs to prove in the year ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
