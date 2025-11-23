Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
23.11.2025 16:35:00
What to Know Before Buying Celsius Stock
Believe it or not, Celsius (NASDAQ: CELH) stock skyrocketed an unbelievable 7,330% in the five-year period leading up to hitting a peak in March 2024. But since that point in time, this health-focused energy drink brand has fallen out of the market's good graces. As of Nov. 20, share prices are down 58% from that all-time high level. Investors are looking to take advantage of the weakness. Before investors buy the beverage stock, it's important to know these things about Celsius.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Incmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Celsius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Celsius legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)