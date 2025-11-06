Celsius Holdings Aktie

Celsius Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

Aktie im Abwärtsrausch 06.11.2025 16:50:50

Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht

Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht

Nach der Vorlage der Bilanz zum dritten Quartal 2025 ergreifen Celsius-Anleger die Flucht. Der Umsatz zog kräftig an, aber die Kernmarke konnte nicht wie gewünscht wachsen.

• Celsius steigert Umsatz und Bruttogewinn
• Kernmarke CELSIUS enttäuscht
• Celsius-Aktie bricht ein

Der Energydrink-Hersteller Celsius hat am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um satte 173 Prozent auf 725,1 Millionen US-Dollar an. Der Bruttogewinn stieg derweil auf 372,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 122,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings wurde das Wachstum on Celsius primär durch Übernahmen von Alani Nu am 1. April 2025 und Rockstar Energy am 28. August 2025 angetrieben.

Celsius-Aktie bricht ein

Anleger reagierten dennoch verschnupft, denn die Kernmarke CELSIUS konnte im Einzelhandel lediglich um 13 Prozent zulegen und stagnierte damit gegenüber dem Vorjahr. In den USA ging der Marktanteil gar auf 11,2 Prozent zurück. Celsius-Anleger quittierten die Enttäuschung mit Verkäufen.

Im NASDAQ-Handel büßt die Celsius-Aktie zeitweise 22,52 Prozent auf 46,43 US-Dollar ein.

Ergänzungen im Management

Celsius hatte erst vor Kurzem Rishi Daing zum Chief Marketing Officer, Garrett Quigley zum Präsidenten von Celsius International und Ghire Shivprasad zum Chief Human Resources Officer ernannt, wie in der Bilanz erklärt wurde.

Celsius-CEO und -Chairman John Fieldly kommentierte die Unternehmensergebnisse in der Pressemitteilung wie folgt: "Das dritte Quartal war ein weiterer wichtiger Schritt in der Transformation von Celsius Holdings in einem Jahr voller Wachstumskatalysatoren. Wir haben unsere langfristige Partnerschaft mit PepsiCo gestärkt und CELSIUS, Alani Nu und Rockstar Energy unter einem gemeinsamen Energiegetränke-Portfolio vereint. […] Mit einem breiteren Portfolio, einer stärkeren Führungsriege und der Reichweite des PepsiCo-Systems agieren wir aus einer Position der Stärke heraus und konzentrieren uns weiterhin auf den Aufbau eines nachhaltigen Wachstums für die langfristige Zukunft."

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Celsius Holdings Inc 45,06 -24,80% Celsius Holdings Inc

