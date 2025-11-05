Ausblick: Celsius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Celsius stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Celsius im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,268 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 170,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 719,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 265,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,48 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,36 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at