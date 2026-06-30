Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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30.06.2026 10:15:00
What's Going on With Micron Stock?
Micron (NASDAQ: MU) stock soared after it delivered fantastic results.*Stock prices used were the afternoon prices of June 26, 2026. The video was published on June 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.