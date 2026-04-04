CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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04.04.2026 18:59:20
What's next for Germany's troubled car giants?
German automakers are in a crisis due to stagnant sales, falling profits and constant strategy shifts. Can the industry recover?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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