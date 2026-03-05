MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
05.03.2026 15:30:00
Where Could MercadoLibre Be in 3 Years?
When investors think about MercadoLibre (NASDAQ: MELI), the debate usually centers on the next quarter: margins, shipping subsidies, competition in Brazil, and credit growth trends.But short-term volatility rarely defines long-term winners. A more helpful question is this: Where could MercadoLibre realistically be by 2029? Not in terms of stock price, but in terms of identity, profitability, and strategic position.Three potential paths stand out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
