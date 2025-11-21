:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
21.11.2025 12:15:28
Where sections of the Berlin Wall pieces can be found around the world
The Berlin Wall fell on November 9, 1989. But that's not where its story ended: Today, you can find pieces of the wall around the globe, even in strange places. Each one tells its own tale.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!