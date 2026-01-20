:be Aktie
Where Will Alibaba Stock Be in 5 Years?
After years of struggle, investors might finally be buying back into Alibaba (NYSE: BABA) stock. Over the last year, the stock has doubled in value.Alibaba has benefited from unexpected tailwinds, especially in 2025. Now, that begs the question of what will happen to Alibaba over the next year? Will the gains continue in 2026, or should investors expect a pullback?Image source: Alibaba.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
