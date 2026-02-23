Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
23.02.2026 16:49:43
Where Will Broadcom (AVGO) Be in 5 Years?
Broadcom's (NASDAQ: AVGO) stock surged more than 600% over the past five years. The tech giant attracted a stampede of bulls as its chip sales surged and it expanded with bold acquisitions. But will its stock rise even higher over the next five years?Broadcom, which was known as Avago before it acquired the original Broadcom and inherited its brand in 2016, once generated most of its revenue by selling a wide range of chips for the mobile, data center, networking, wireless, storage, and industrial markets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.