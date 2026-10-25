Where Will Broadcom Stock Be in 5 Years?

Attempting to predict the performance of Broadcom (NASDAQ: AVGO) may not be as easy as some assume. Indeed, the unprecedented demand for AI chips led to an approximate 560% gain for its stock over the last five years.

Nonetheless, history shows that uninterrupted increases are rare, and investors may worry about the pace of AI growth. Thus, investors should expect more muted and uneven growth for Broadcom over the next five years. Here's why.

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