:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
29.11.2025 17:15:00
Where Will Nvidia Stock Be in 1 Year?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has been on a bumpy ride this year, dropping 30% in the first quarter of 2025 before staging a remarkable recovery over the next few months. And now, the stock is once again in pullback mode.Shares of Nvidia are down 13% since hitting a 52-week high on Oct. 29. Even a solid set of quarterly results and better-than-expected guidance were not enough to give the stock a boost. Does this point toward difficult times for Nvidia in the coming year? Image source: NvidiaContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!