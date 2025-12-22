Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
22.12.2025 21:30:00
Where Will Oklo Stock Be in 5 Years?
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for nuclear power plants, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in May. The combined company's stock opened at $15.50 per share, underwent significant fluctuations, but now trades at approximately $80.That's an impressive gain for an unprofitable company that hasn't yet generated any revenue. Will it deliver even bigger gains over the next five years? Let's review its business model, potential catalysts, and valuations to find out.
