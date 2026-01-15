QuantumScape Corporation Aktie

WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

Where Will QuantumScape Stock Be in 5 Years

QuantumScape (NASDAQ: QS) is betting everything on solid-state batteries and a 2029 commercialization timeline. I break down why the upside could be massive, why the risks are real, and what investors must watch before taking a position.Stock prices used were the market prices of Jan. 02, 2026. The video was published on Jan. 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
