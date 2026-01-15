QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
15.01.2026 17:25:01
Where Will QuantumScape Stock Be in 5 Years
QuantumScape (NASDAQ: QS) is betting everything on solid-state batteries and a 2029 commercialization timeline. I break down why the upside could be massive, why the risks are real, and what investors must watch before taking a position.Stock prices used were the market prices of Jan. 02, 2026. The video was published on Jan. 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporation
|
21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: QuantumScape gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)