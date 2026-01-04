Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
04.01.2026 22:00:00
Where Will Uber Stock Be in 5 Years?
Without a doubt, Uber (NYSE: UBER) is one of the most disruptive and innovative businesses, having spearheaded the ride-hailing trend. However, investors haven't been pleased. This growth stock has risen by only 57% in the past five years (as of Dec. 30). That's a disappointing outcome, especially when you consider that the S&P 500 index would've doubled your starting capital over the same time period. Where will Uber be in five years? Investors can learn a lot by understanding both the bull and bear arguments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25