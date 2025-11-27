:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.11.2025 12:31:00
Where Will Vertex Pharmaceuticals Be in 5 Years
A lot can change in five years. Take Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), for example. In late 2020, the big biotech company's approved products focused on one indication – cystic fibrosis (CF). And Vertex's market cap was nearly half what it is today.It's reasonable to assume that much will change for the company by 2030 as well. Where will Vertex Pharmaceuticals be in five years? Here's my best guess.Image source: Vertex Pharmaceuticals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
