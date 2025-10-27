Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

27.10.2025 05:17:00
Where Will Wolfspeed Stock Be in 3 Years?
Technology is one of the most exciting sectors in the stock market because of its disruptive nature. But despite excellent growth potential, things don't always work out. New materials and techniques often take years or decades to break into the mainstream because of cost challenges and lack of scale compared to legacy systems, leaving early movers struggling to turn a profit despite their innovations. Cutting-edge semiconductor company Wolfspeed (NYSE: WOLF) is an excellent example of this phenomenon. The company chronically underperformed before completing a Chapter 11 bankruptcy restructuring in late September. But is this a new beginning, or another round of long-term disappointment? Let's dig deeper to find out.With shares up by over 2,000% since emerging from bankruptcy, Wolfspeed looks like a clear winner. However, the devil is in the details. The good news is that the restructuring agreement eliminated a whopping 70% of the company's $6.6 billion mountain of debt -- reducing annual interest expense by 60% and kicking debt maturities all the way back to 2030. However, this deal came at a significant cost to shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool






