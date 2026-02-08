:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.02.2026 23:53:00
Where Will XRP Be in 3 Years?
If there's one cryptocurrency that has continually teased crypto investors with its upside potential, it's XRP (CRYPTO: XRP). Even though XRP has never traded higher than a price of $4 in more than a decade, it's still quite easy to find near-term price targets as high as $100.To figure out a realistic price target for XRP, however, investors must be able to separate the signal from the noise. Are new catalysts really capable of sending XRP skyrocketing higher over the next three years, or will they fizzle out, just like previous ones?In a best-case scenario, all of XRP's current catalysts continue to deliver as planned. New spot XRP ETFs continue to attract money from investors, the pace of institutional adoption continues to grow, and XRP becomes the key centerpiece of an end-to-end financial payment network for sending money around the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.