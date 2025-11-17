Zeta Global a Aktie
WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051
|
17.11.2025 21:20:32
Whetstone Sells out of $7 Million Zeta Global Position: Is This a Red Flag for Investors?
Whetstone Capital Advisors, LLC, sold its entire stake in Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA), reducing its position by 416,867 shares for a net change of $6.46 million, as reported in an SEC filing dated Nov. 14, 2025.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Whetstone Capital Advisors exited its entire Zeta Global position. The fund reported a quarter-over-quarter decrease of 416,867 shares, removing the holding from its portfolio of 56 positions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Zeta Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25