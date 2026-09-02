W Resources PLCShs Aktie
WKN: A0D9MJ / ISIN: GB00B0358H47
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02.09.2026 19:43:27
Who really owns the Caspian Sea?
Five countries border the Caspian Sea, but none owns a fixed share. A 2018 convention established rules for navigation, security and fishing while leaving some seabed borders unresolved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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