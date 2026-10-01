LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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01.10.2026 13:00:06
Who should pay for the LA wildfires?
The California company at the centre of last year’s blazes has called for a cap on utilities’ wildfire liabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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