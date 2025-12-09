Core Natural Resources Aktie
Why a Value Fund Has a $29 Million Bet on Core Natural Resources Stock
New York City-based Summit Street Capital Management increased its stake in Core Natural Resources (NYSE:CNR) by 81,170 shares in the third quarter, adding approximately $10.4 million in position value, according to a November 14 SEC filing.Summit Street Capital Management disclosed in a November 14 SEC filing that it bought an additional 81,170 shares of Core Natural Resources (NYSE:CNR) during the third quarter. The position increased in value by $10.4 million from the prior quarter, bringing the fund’s total stake to 342,155 shares valued at $28.6 million as of September 30.The CNR buy raised the position to 3.9% of Summit Street’s 13F assets, making it the fund’s fourth-largest holding as of quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Core Natural Resources Inc Registered shs
|71,05
|0,57%
