ACV Auction a Aktie
WKN DE: A2QRDH / ISIN: US00091G1040
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11.08.2026 23:52:25
Why ACV Auctions Stock Flat-Lined on Tuesday
Tuesday was quite an eventful day in the corporate life of ACV Auctions (NYSE: ACVA). The vehicle wholesaler reported quarterly earnings that featured a surprise net loss. This was counterbalanced by takeover speculation arising from a media report that morning.The negative of the shock loss and the positive of the potential premium sale balanced each other out, and the stock ended up trading flat on the day.The first of those developments was the earnings release. ACV's second-quarter revenue was $214 million, which was 10% higher than the year-ago tally. Its marketplace gross merchandise value (GMV), however, was essentially flat at $2.7 billion. The company's net loss deepened to $8.2 million ($0.05 per share) from second quarter 2025's $7.3 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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