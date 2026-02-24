ACV Auction a Aktie
WKN DE: A2QRDH / ISIN: US00091G1040
24.02.2026 17:36:54
Why ACV Auctions Stock Just Dropped
ACV Auctions (NYSE: ACVA) stock tumbled 15.1% through 11:20 a.m. ET Tuesday after reporting mixed earnings last night.Heading into the Q4 report, analysts forecast ACV would lose a penny a share on $182 million in sales. As it turned out, the online used-car marketplace beat the sales forecast, reporting $183.6 million. ACV badly missed the earnings projection, however, losing $0.11 per share for the quarter .Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
