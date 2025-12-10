Aerovironment Aktie

Aerovironment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 00:49:18

Why AeroVironment Stock Fell Today

Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) declined more than 12% on Wednesday after the unmanned aerial vehicle manufacturer's earnings fell short of investors' expectations.Image source: Getty Images.AeroVironment's revenue soared 151% year over year to $472.5 million in its fiscal second quarter ended Nov. 1. The gains were fueled by the defense contractor's acquisition of BlueHalo, a provider of space technology and autonomous systems, in May. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aerovironment IncShsmehr Nachrichten

Analysen zu Aerovironment IncShsmehr Analysen