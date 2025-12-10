Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
11.12.2025 00:49:18
Why AeroVironment Stock Fell Today
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) declined more than 12% on Wednesday after the unmanned aerial vehicle manufacturer's earnings fell short of investors' expectations.Image source: Getty Images.AeroVironment's revenue soared 151% year over year to $472.5 million in its fiscal second quarter ended Nov. 1. The gains were fueled by the defense contractor's acquisition of BlueHalo, a provider of space technology and autonomous systems, in May. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
