WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

28.10.2025 18:32:44

Why Agilysys Stock Is Skyrocketing Today

Agilysys (NASDAQ: AGYS) stock is soaring in Tuesday's trading after the company posted strong quarterly results. The software specialist's share price surged 20.2% higher as of 1 p.m. ET, and been up as much as 26.2% earlier in the session.After yesterday's market close, Agilysys posted results for the second quarter of its 2026 fiscal year, which closed on Sept. 30. The business reported sales and earnings that breezed past the market's expectations, and management also raised its full-year performance guidance for the year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
