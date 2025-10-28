Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|
28.10.2025 18:32:44
Why Agilysys Stock Is Skyrocketing Today
Agilysys (NASDAQ: AGYS) stock is soaring in Tuesday's trading after the company posted strong quarterly results. The software specialist's share price surged 20.2% higher as of 1 p.m. ET, and been up as much as 26.2% earlier in the session.After yesterday's market close, Agilysys posted results for the second quarter of its 2026 fiscal year, which closed on Sept. 30. The business reported sales and earnings that breezed past the market's expectations, and management also raised its full-year performance guidance for the year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.10.25
|Ausblick: Agilysys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)