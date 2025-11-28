Symboti a Aktie

WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019

28.11.2025 18:51:13

Why AI Robotics Stock Symbotic Surged 64% to All-Time Highs This Week

Shares of Symbotic (NASDAQ: SYM) rocketed 63.8% higher at their peak during this week through Friday noon, hitting all-time highs of $87.88 per share on Nov. 26.Symbotic announced numbers for the fiscal year ended Sept. 27, 2025 this week, and its revenue continues to grow at a solid pace. However, that wasn't the only reason its stock price catapulted higher. The maker of artificial-intelligence (AI) robotic systems for warehouse automation secured a new client, unlocking significant growth opportunities.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
