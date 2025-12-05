Veritone Aktie

Veritone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009

05.12.2025 07:34:35

Why AI Stock Veritone Was Soaring This Week

News of a new strategic partnership and an analyst's price target increase helped juice the stock of Veritone (NASDAQ: VERI) over the past few days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the enterprise artificial intelligence (AI) solutions provider's shares were up nearly 26% in value week-to-date as of Thursday evening.Veritone unveiled that partnership before market open on Thursday. The company revealed that it is teaming up with edge computing specialist Armada to provide next-generation data offerings to corporate clients. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
