Amylyx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3DCEY / ISIN: US03237H1014
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19.08.2026 01:10:32
Why Amylyx Pharmaceuticals Stock Skyrocketed Today
Shares of Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ: AMLX) surged on Tuesday after the biotechnology company announced positive clinical trial results for its investigational glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor antagonist, avexitide. Image source: Getty Images.Roughly 8% of the 160,000 people in the U.S. who have had the two most common types of bariatric (weight loss) surgeries -- sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) -- suffer from chronic hypoglycemia, or low blood sugar.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Amylyx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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