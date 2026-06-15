Anthropic Aktie

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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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15.06.2026 18:47:19

Why Anthropic has the edge over OpenAI in IPO race

The rivalry between Sam Altman and Dario Amodei is entering a new phase. Both AI bosses are planning public listings and hope to use the money to outpace each other in the race to build superintelligent AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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