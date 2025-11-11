Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
11.11.2025 21:28:31
Why Applied Digital Stock Is Sinking Today
Shares of Applied Digital (NASDAQ: APLD) are falling on Tuesday, down 7.8% as of 2:53 p.m. ET. The drop comes as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 0.2% while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 0.2%.The artificial intelligence (AI) data center operator announced another major capital raise on Monday. The $2.35 billion it intends to raise will fund the construction of two data center facilities at its Polaris Forge campus in Ellendale, North Dakota.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
08.10.25
|Ausblick: Applied Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Applied Digital präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Applied Digital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)