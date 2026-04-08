Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
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08.04.2026 18:15:00
Why Applied Digital Stock Jumped Today
Shares of Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD) were soaring higher this morning after the U.S. said it had reached a two-week ceasefire agreement with Iran. The news sparked a broader market rebound, and many tech stocks rose sharply as investors hoped the sector would avoid a prolonged slowdown. Applied Digital stock was up by 12.3% of 12:08 p.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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