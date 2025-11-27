Arrowhead Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007

27.11.2025 01:16:15

Why Arrowhead Pharmaceuticals Stock Surged by Over 23% Today

The stock of biotech Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ: ARWR) experienced a serious Hump Day jump. On the Wednesday before Thanksgiving, the company's shares rose by more than 23%, thanks largely to its latest earnings release. The previous day at market close, Arrowhead took the wraps off its full-year, fiscal 2025 results. The company's revenue for the period exceeded $829 million, primarily driven by an influx of licensing and collaboration funds, which was significantly higher than the $3.6 million reported in 2024. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
