AST SpaceMobil a Aktie

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WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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29.06.2026 20:56:09

Why AST SpaceMobile Keeps Gaining

AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock jumped 17.7% as of 2:30 p.m. ET on Monday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 1.6% and 1.9%, respectively.The company, which delivers broadband to cellphones from space, is seeing shares rally after it confirmed its newest satellites are alive and functioning. Over the weekend, AST said on X that its newest three satellites -- BlueBird 8, 9, and 10 -- are in orbit and operating normally. The satellites were launched on June 17 aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. AST also confirmed that it has reached production on BlueBird 37.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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