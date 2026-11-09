AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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10.11.2026 00:15:02
Why AST SpaceMobile Stock Jumped 14.1% Today
AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) stock jumped 14% on Monday, Nov. 9, after the company and Japanese carrier Rakuten announced a joint venture to bring satellite cell service to Japan.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished up 2.3% and 2.7%, respectively.
The two companies, which have been partners since 2020, announced on Monday that they have agreed to form Rakuten AST -- controlled by Rakuten -- which will use AST's satellites to extend cell service to areas with poor coverage or keep people connected in the case of disaster.
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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