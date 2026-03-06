AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

06.03.2026 23:51:52

Why AST SpaceMobile Stock Soared This Week

Announcing fourth-quarter 2025 financial results on Monday, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) reported a stronger top line than analysts anticipated. Investors took note, and shares soared higher through the week, recovering from the 1.3% dip they suffered in the last week of trading in February.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of AST SpaceMobile, which is developing a space-based cellular broadband network designed to work with everyday smartphones, rose 13% from the end of trading last Friday to the close of today's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 77,50 -6,63% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

