AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
06.03.2026 23:51:52
Why AST SpaceMobile Stock Soared This Week
Announcing fourth-quarter 2025 financial results on Monday, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) reported a stronger top line than analysts anticipated. Investors took note, and shares soared higher through the week, recovering from the 1.3% dip they suffered in the last week of trading in February.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of AST SpaceMobile, which is developing a space-based cellular broadband network designed to work with everyday smartphones, rose 13% from the end of trading last Friday to the close of today's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|77,50
|-6,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.