Badger Meter Aktie
WKN: 863871 / ISIN: US0565251081
|
17.04.2026 18:28:02
Why Badger Meter Stock Is Plummeting Today
Shares of leading utility water and sewer smart metering specialist Badger Meter (NYSE: BMI) dropped 19% Friday as of noon ET, following the company's painful-looking first-quarter results. Badger Meter's Q1 sales and earnings per share sank 9% and 29%, respectively, and both figures were well below Wall Street's expectations. Following today's drop, the company is down 37% over the last year.Badger Meter is one of my largest core holdings, so these figures were a bit jarring at first glance. However, today's results are far from a death knell for the company, and I believe management laid out a reasonable explanation for what happened during the quarter.From 2023 to 2025, Badger Meter's sales benefited from four major projects in Jacksonville, Orlando, Pinellas County, and Galveston, which added over 800,000 new water connections. While the boom from these projects was great, they all ended roughly at the same time, which is the primary culprit behind Q1's sudden sales dip. Chief Executive Officer Kenneth Bockhorst explained, "The year-over-year decline in revenue and associated operating leverage are related to variability in project timing and short-cycle customer order patterns and do not reflect a change in underlying demand, our competitive position, or the long-term market drivers for our business."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Badger Meter IncShs
|
16.04.26
|Ausblick: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.04.26
|Erste Schätzungen: Badger Meter gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Badger Meter legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Badger Meter IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Badger Meter IncShs
|129,10
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.