Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
|
19.02.2026 21:37:21
Why Bandwidth Rocketed Higher Today
Shares of communications platform-as-a-service company Bandwidth (NASDAQ: BAND) were rocketing higher on Thursday, with shares up 14.5% as of 3:37 p.m. EDT.Bandwidth reported fourth-quarter earnings today, delivering mixed results, with a revenue miss but a profit beat. However, as is the case with most earnings reports, investors focused on guidance, which forecast an acceleration in revenue for 2026, along with margin expansion.In the fourth quarter, Bandwidth's revenue declined slightly, by 1.1%, to $208 million, while adjusted (non-GAAP) earnings per share of $0.35 fell by 5%, but beat expectations by $0.02.
Analysen zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
