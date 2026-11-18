BETA Technologie a Aktie
WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039
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18.11.2026 21:22:33
Why Beta Technologies Stock Lost Altitude Today
A firm's newly released critical report on Beta Technologies (NYSE:BETA) stock is sending shares of the electric vertical take-off and landing (eVTOL) stock lower today.
As of 3:12 p.m. ET, Beta Technologies shares are down 2.1%, recovering from an earlier 11.4% decline.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
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02.11.26
|Ausblick: BETA Technologies A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
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