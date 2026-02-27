Beyond Meat Aktie
Why Beyond Meat Stock Skyrocketed Today
It isn't typical for beleaguered alt-protein food product specialist Beyond Meat (NASDAQ: BYND) to have a good day on the stock market, but that's what occurred on Friday. After the company announced the dramatic expansion of a new product line, investors piled into its equity, and Beyond Meat shares closed the trading session more than 15% higher.Beyond Meat announced that it has rolled out four new flavors of its Beyond Immerse line of sparkling drinks. Customers wishing to quaff the company's offerings infused with plant-based protein, fiber, electrolytes, and antioxidants can now opt for cherry berry, strawberry lemonade, cucumber grapefruit, or piña colada flavors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
