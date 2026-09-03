Immersion Aktie
WKN: 929096 / ISIN: US4525211078
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03.09.2026 21:35:40
Why Bitmine Immersion Technologies Soared 46.5% In August
Shares of Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) shot up 46.5% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence, making it one of the best-performing stocks in August. It is a holding company for the Ethereum cryptocurrency, which made a nice rebound in August around political sentiment. Here's why Bitmine Immersion stock was rising, and what investors should do about it today. Bitmine Immersion Technologies is a holding company taken over by investor and market commentator Tom Lee last year, along with other investors, with the stated goal of buying up 5% of the outstanding supply of the Ethereum cryptocurrency. It has done so by selling new shares of common stock, with shares outstanding up 42% in the last twelve months. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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